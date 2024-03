Successo al cinema per il film “DUMILAPASSI”

The Screen Cinemas apre le porte alle produzioni cinematografiche del territorio, dando a loro la grande possibilità di farsi conoscere ed apprezzare dagli amanti del grande schermo.

Fino al 13 marzo nelle sale di Milazzo e Messina c’è in programma il film “Duemilapassi” del regista filippese Federico Maio e prodotto dalla Ventitreesimastrada studios creata dallo stesso regista e da Carmelo Cambria, che nel film è anche attore.

Una pellicola che dal 7 marzo ha attirato l’attenzione di un buon pubblico che ha avuto anche la possibilità di dialogare con gli attori protagonisti, quasi tutti del territorio e di vedere scorci di vari comuni del messinese, come Montalbano Elicona e quelli della Valle del Mela dove sono state girate la maggior parte delle scene.

101′ per raccontare la storia di dieci soldati che si ribellano al regime e scappano per tornare nella loro amata Sicilia.

Un viaggio a piedi tra mille peripezie condito di speranze, tradimenti e amicizie nel bel mezzo della guerra.

È per sostenere e apprezzare le produzioni locali vi invito ad andare al The Scren Cinemas di Milazzo e Messina per un film coinvolgente che vi farà riflettere con un finale ricco di emozioni.