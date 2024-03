Collegamenti aggiuntivi fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare e fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale per la Sagra del Mandorlo in fiore

In occasione della sagra del Mandorlo in Fiore di Agrigento, Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2024, metterà a disposizione dei collegamenti aggiuntivi fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare e fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale.

Nel pomeriggio di venerdì 15 marzo sono previsti 6 servizi straordinari fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare; sabato 16 marzo, invece, saranno 24 i collegamenti speciali fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare; infine, domenica 17 marzo, oltre ai 38 collegamenti aggiuntivi fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare, il programma si arricchisce con due collegamenti fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale (il primo in partenza da Palermo Centrale alle 08:17 ed il secondo con partenza da Agrigento Centrale alle 19:15).

I treni integrano i collegamenti esistenti: acquistando il biglietto si potrà raggiungere Agrigento comodamente in treno e partecipare agli eventi in programma per la Sagra del Mandorlo in Fiore. I biglietti per i treni speciali per la Sagra del Mandorlo in Fiore sono disponibili su Trenitalia.com, App e presso i canali d’acquisto abituali.