“Synestesia”, un viaggio tra musica e pittura, a cura dell’Accademia della Musica di Capo d’Orlando

Uno strepitoso successo di pubblico (molta gente anche in piedi fuori dalla stuttura) e di consensi, lo scorso 10 Marzo 2024 per la II edizione dello spettacolo inerente alla rassegna Decennale “Domenica in Armonia” e dal titolo: “Synestesia”, viaggio tra musica e pittura, svoltosi presso il nuovissimo “Teatro allo Scalo” di Capo d’Orlando con il patrocinio del comune e la direzione artistica dell’Accademia della Musica.

Un percorso musicale di 60 minuti al pianoforte , a cura di 2 giovani allievi del noto istituto orlandino, Cristian Puglisi e Alessia Argiri e che ha visto la realizzazione in tempo reale di un dipinto della pittrice Claudia Tripiciano la quale, prendendo come spunto le dolci note ed armonie dei giovani musicisti, ha deliziato i presenti tra un tocco di pennello e l’altro.

Un evento musicale vario, emozionante e dal fascino unico , che ha spaziato dalle musiche di Chopin, Clayderman, J.S. Bach, Mozart, Beethoven, Morricone, Einaudi, Jacobs, Tiersen.

Livello assoluto degli allievi, che conferma sempre più il primato, didattico e musicale in tutta la provincia di Messina della classe di Pianoforte ADM diretta dal M° Paolo Stervaggi e primo vivaio di Talenti per il Conservatorio “Corelli”.

Tra i presenti il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì e il primo cittadino di Naso Gaetano Nani. Preziose anche le parole dell’assessore allo spettacolo Carmelo Galipò, il quale ha valorizzato e sottolineato ancora una volta l’ottimo lavoro didattico, umano e culturale svolto dall’ “Accademia della Musica” in 16 anni di attività e con la quale il comune Paladino ha una forte sinergia dapprima con l’amministrazione Sindoni e dal 2016 con quella del Sindaco Ingrillì.

Il Teatro allo Scalo, commenta il M° Paolo Stervaggi (direttore ADM), “rappresenta per tutta la comunità orlandina, una meravigliosa struttura dal carattere musicale e culturale polivalente che mancava all’interno del territorio, da apprezzare e valorizzare oggi e negli anni a venire, ottimo centro di aggregazione per tutti gli artisti e musicisti emergenti dell’hinterland.

Un ringraziamento speciale alla disponibilità del Dott Carlo Sapone e del responsabile Protezione Civile Giancarlo Stancampiano.”

Appuntamento con Synestesia – Domenica in Armonia, al 2025 per la III edizone.