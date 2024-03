Messina: in un sacchetto dell’immondizia oltre 5 chilogrammi di hashish

Era destinata alle piazze di spaccio messinesi la droga rinvenuta in un sacchetto all’interno dei bidoni dell’immondizia, in un vicolo appartato nel villaggio San Filippo Superiore di Messina. Si trattava di oltre cinque chilogrammi di hashish, suddivisa in 50 panetti dai quali si sarebbero potute ricavare oltre 34 mila dosi.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Messina Sud ad individuare un uomo nell’intento di nascondere un sacchetto all’interno di bidoni dell’immondizia.

Accortosi della presenza dei carabinieri, ha cercato di fuggire a piedi; i militari dell’Arma, mentre hanno proceduto al recupero della busta all’interno del cassonetto, si sono messi all’inseguimento dell’uomo, che è stato bloccato nei pressi di una fermata dei bus della linea urbana, con l’intento prevedibile di salire sul primo mezzo in transito e andare via.

L’uomo, un 57enne della zona, noto negli ambienti dello spaccio, è stato condotto in caserma e qui i carabinieri hanno formalizzato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel sacchetto nascosto nei cassonetti, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 5 chilogrammi di hashish, suddivisa in 50 panetti, che sono stati inviati al Ris di Messina per le analisi di laboratorio; in questa sede è stato accertato come lo stupefacente sequestrato fosse in uno stato di purezza tale da poter ricavare oltre 34.000dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.