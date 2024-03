Dalla Calabria a Catania con 4 kg di cocaina in auto

Arrestati due calabresi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio con quasi 4 kg di cocaina in auto, circa 300.000 euro.

I protagonisti di questa vicenda sono un 25 enne pregiudicato e una 30enne residenti nell’area Jonica della Provincia di Reggio Calabria.

Durante la perquisizione dell’autovettura è stato rinvenuto uno scomparto opportunamente celato. In pratica, mediante un pannello in plastica, ben congegnato in modo da non essere visibile ad un occhio poco esperto, era stato ricavato un doppiofondo nel quale erano stipati 3 panetti di cocaina del peso complessivo di quasi 4 kg. Nel giaccone indossato dal ragazzo, invece, i Carabinieri hanno trovato 1445 euro in banconote di vario taglio.

La droga trovata è stata sequestrata mentre i due spacciatori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, arrestati presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

Articolo di Elena Scaffidi