Capo d’Orlando, confronto in Prefettura sulla vertenza della polizia municipale, riprendono i turni, in attesa del parere dei revisori dei conti

Il comandante della polizia municipale di Capo d’Orlando Maria Teresa Castano, a partire da domani, disporrà il servizio turnato e i dipendenti della polizia municipale sono pronti a riprendere il regolare servizio in turni; tutto questo si concretizzerà se il sindaco Franco Ingrillì metterà in atto gli impegni presi nel corso della conciliazione, svoltasi stamattina alla prefettura di Messina, formalizzati nel documento unitario firmato da tutte le parti convenute davanti al Prefetto Cosima Di Stani.

Si evince da una nota firmata dalla rsu e dal responsabile territoriale della Csa, rispettivamente Maria Fiorello e Massimo Bontempo.

Nel documento si ribadisce, nello specifico che, riguardo al salario accessorio relativo al periodo 2015/2023, il sindaco ha ricordato che il collegio dei revisori dei conti emanerà il parere entro il prossimo mercoledì; se sarà positivo, si procederà alla liquidazione delle somme.

In relazione alla costituzione del fondo per il 2024, le organizzazioni sindacali saranno convocate la prossima settimana, in vista della costituzione previste per la fine del mese di marzo, con interlocuzioni in itinere per la redazione del relativo atto.

In relazione alla liquidazione delle somme afferenti le due annualità 2021 e 2022 del piano di miglioramento, il sindaco si è impegnato ad includerle nel bilancio 2024.

Per il resto, come già evidenziato sopra, il comandante della polizia municipale, da domani, si impegna a riprendere il servizio di turnazione interrotto e i dipendenti, come dichiarato dalle organizzazioni sindacali, sospendono lo stato di agitazione, con riserva di riprendere la protesta, nel caso il collegio dei revisori dei conti dovesse emettere parere sfavorevole e di reiterata inerzia da parte dell’amministrazione.