Sant’Agata Militello, il gruppo ultras Kaos 96 sui controlli pre-partita ad Acireale: “Siamo estranei alla vicenda”

In seguito alla notizia di stampa, seguita ad un comunicato diffuso nei giorni scorsi dalla Questura di Catania, nel quale si rendeva noto che, in occasione della partita tra Acireale e Città di Sant’Agata disputata lo scorso 3 marzo, un giovane tifoso biancazzurro, dopo un controllo di polizia, sarebbe stato denunciato in quanto a lui sarebbero stati ricondotti una pistola a gas spara piombini cal. 4,5, una catena in metallo di circa 45 cm, una scatola in metallo con centinaia di piombini, 2 bombolette di gas destinate alla ricarica e un passamontagna nero in tessuto elasticizzato, contenuti in un borsello e rinvenuti su un minivan, il gruppo Ultras Kaos 96 ha contattato la redazione di AMNotizie per specificare quanto segue.

“Teniamo ad evidenziare che il nostro gruppo é completamente estraneo alla vicenda riportata da diversi quotidiani, sulla quale non interveniamo in nessun modo, poiché sarà fatta chiarezza nei luoghi e nei modi opportuni.

Rappresentiamo, però, che il gruppo Kaos 96, al momento non é operativo, non presenzia – come gruppo – alle partite e, quindi, in nessun modo questa vicenda può essere ricondotta a noi. Abbiamo sempre affrontato il tifo rispettando le regole del mondo ultras e siamo lontani da certe mentalità. Per questo ci teniamo a smentire le voci che si sono diffuse su un possibile coinvolgimento del nostro gruppo in questa storia”.