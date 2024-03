Sant’Agata Militello – Giornata del Fiocchetto Lilla: l’11 marzo Pink Project dedica la giornata alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

In vista della “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla”, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, che si celebra il 15 marzo, l’Associazione Pink Project dedica un’itera giornata al porre attenzione ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

Lunedì 11 Marzo 2024, previa prenotazione nei giorni precedenti, sarà possibile effettuare una consulenza gratuita, presso la sede di Sant’Agata di Militello dell’Associazione, con una psicoterapeuta ed una dietista del centro, che hanno specifica competenza in materia.

I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (anoressia, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, etc) rappresentano un serio problema per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione e per le cause di insorgenza multifattoriali e complesse.

Ad esserne colpita è principalmente la popolazione femminile con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento, soprattutto in età adolescenziale e pre-adolescenziale.

Questi disturbi, se non diagnosticati e trattati precocemente, aumentano il rischio di complicanze organiche rilevanti a carico di tutti gli organi e apparati dell’organismo, con rischio di cronicizzazione e anche, nei casi più severi, di mortalità, in particolare per quanto riguarda l’anoressia.

Per Info e Prenotazioni potrete chiamare il numero 0941 01950733.