Pallacanestro: La NextCasa pronta per la doppia trasferta campana, intanto pensa al futuro – VIDEO

Dopo la vittoria contro Basket Corato, nella prima gara dei play-in silver, la NextCasa Barcellona è pronta ad affrontare la doppia trasferta, quella di domenica sera sul parquet della Scandone Avellino, prima in classifica in compagnia della Basket School Messina con 10 punti, e quella del 17 marzo contro la Promobasket 2003 Marigliano.

Il clima è sereno e l’ultima vittoria è stata un’altra iniezione di fiducia.

Intanto la società pensa al futuro e ha annunciato il rinnovo del contratto per il giovane e promettente Matteo Marangon che si è legato al club giallorosso per altri due anni.