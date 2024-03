Messina – ATM: automatizzato il parcheggio multi-piano di Cavallotti

Ancora un passo in avanti per rendere più fruibili e in maniera semplificata, i parcheggi gestiti da ATM. Inaugurato il sistema automatizzato per l’accesso del parcheggio multi piano del Cavallotti.

Dei 400 posti auto al momento, 320 sono attivi e “tra poco” ha dichiarato il presidente Atm Giuseppe Campagna, “anche gli altri 80 posti saranno messi a disposizione dei cittadini. Il sistema automatico, ha proseguito Campagna, attraverso telecamere, legge la targa dell’autovettura il cui proprietario ha acquistato l’abbonamento e, con un meccanismo simile a quello del Telepass, alza la barra permettendo l’ingresso”.

Questo riconoscimento funziona anche per i singoli biglietti. Salvatore Mondello assessore alla mobilità, si è dichiarato particolarmente soddisfatto perché “Messina si sta adeguando alle altre città che hanno avviato i processi di modernizzazione dei servizi pubblici”. Mondello ha anche risposto alle critiche mosse dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia secondo il quale, il progetto ForestaMe avrebbe fatto perdere circa 800 posti auto nel centro storico. L’assessore alla mobilità, senza mezze misure, ha dichiarato che “la piantumazione degli alberi, non riguarda solo un elemento di arredo urbano ma, fa parte di piani strategici per creare ecosistemi urbani innovativi e sostenibili”.

Inoltre, Mondello ha affermato che “i posti auto in meno sono circa 200 ma, con i nuovi parcheggi che si stanno completando, il centro storico usufruirà di ulteriore 300 posti quindi, 100 in più rispetto a quelli che ForestaMe ha occupato”. Sicuramente gli alberi migliorano la qualità della vita e della salute pubblica, questo contribuisce a prendersi cura del pianeta cercando di porre un argine ai rischi di un futuro dove imperano le disuguaglianze. Bisogna convicersi che il sistema di viabilità privata deve lasciare il posto a quello pubblico, meno invasivo e, grazie ai parcheggi di interscambio, permette ai cittadini di muoversi senza la preoccupazione e quindi meno stress e meno inquinamento. Anche il Sindaco Federico Basile ha avuto modo di testare il funzionamento automatizzato di ingresso al parcheggio del Cavallotti che arricchisce la città di un ulteriore servizio messo a disposizione dei cittadini.