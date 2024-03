“Donna è…primavera” è il titolo della mostra di collettiva di pittura al Palazzo D’Amico di Milazzo – VIDEO

“Donna è…primavera” è il titolo della mostra collettiva di pittura che fino al 10 marzo si può visitare nell’androne del palazzo dei Marchesi D’Amico, nella centralissima Marina Garibaldi, struttura costruita nel 1572 e ristrutturata tra il 1733 e il 1735 da Francesco Arena ed ammodernato da Antonio D’Amico.

La mostra è stata ideata dall’associazione culturale “FilicusArte” che negli anni si è distanti per l’organizzazione di diversi eventi culturali; dai concorsi di poesia, alla presentazione di libri e vari convegni.

Ben 40 le opere messe in esposizione da 13 artisti del territorio che con i propri disegni hanno valorizzato l’importanza della donna in vari aspetti della vita.

La Donna mamma, la donna musicista, quella maltrattata, la donna lavoratrice, quella col velo, quella che sboccia in un fiore e quella avvolta dalla bellezza della natura e perchè no la donna spensierata che vive la sua vita tranquilla, ma c’è anche la donna che promuove la bellezza fisica.

L’evento patrocinato dall’amministrazione comunale è un meraviglioso viaggio pittorico che regala tantissimi momenti di riflessione.