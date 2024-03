Patti: la preghiera di “24 ore per il Signore” alla Basilica Cattedrale

Anche quest’anno, venerdì 8 e sabato 9 marzo, la Diocesi di Patti, in sintonia con la Chiesa Universale, chiama i suoi fedeli ad unirsi in preghiera nell’iniziativa “24 ore per il Signore”.

A guidare questo momento di preghiera saranno le parole della Lettera ai Romani: “Camminare in una vita nuova” (Rm 6,4).

Le “24 ore per il Signore”, volute fortemente da Papa Francesco, cadono tradizionalmente in Quaresima: tempo di grazia per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio e occasione per ritagliarsi momenti e spazi per meditare sul mistero della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù.

Le comunità parrocchiali di Patti hanno scelto la Basilica Cattedrale come luogo in cui ritrovarsi per partecipare a tale evento, che avrà inizio giorno 8 marzo alle ore 17.00 con la Via Crucis animata dal Seminario Diocesano e si concluderà il giorno seguente con la catechesi per i bambini del catechismo, guidata dal vicario foraneo. Da segnalare è anche la liturgia penitenziale della sera dell’8 marzo, presieduta dal Vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco.