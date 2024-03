Messina – La scalinata del Monte di Pietà fa da cornice ad un cooking show di MasterChef 13

Si è svolta a Messina una esterna “cooking show” della tredicesima edizione di MasterChef Italia; due i concorrenti: il pugliese Settimino e la romana Beatrice. La prova che gli autori hanno scelto, cucinare due tipologie di “braciole messinesi”, una di carne e una di pesce spada. La giuria qualificata composta dagli Chef Carlotta Andreacchio riconfermata rispetto alla prima esterna, Toscano Fabrizio affiancati dal sindaco di Messina Federico Basile.

Location splendida quella del grande cortile del Monte di Pietà con alle spalle l’imponente ed artistica scalinata che sale fino a giungere al sagrato della chiesa di Santa Maria della Pietà. Un’ora di tempo per preparare le migliori braciole possibili: arrosto quelle di carne e all’eoliana quelle di pesce spada.

Gli autori di MasterChef hanno voluto precisare che, in considerazione del fermo della pesca dello spada, quello utilizzato è stato abbattuto per cui, non adatto per la cottura alla brace. Differenti le tecniche adottate dai due concorrenti anche se, gli ingredienti del ripieno erano quasi identici. La ventenne Beatrice ha presentato una splendida preparazione delle braciole di carne mentre Settimino, inserendo nell’impasto dello spada, i capperi dissalati e tagliuzzati, ha proposto delle braciole di spada superlative.

I giudici, valutando le due esecuzioni hanno deciso di non assegnare la vittoria a nessuno dei due concorrenti quindi, parità. Il Sindaco Basile è sembrato particolarmente soddisfatto perché, ancora una volta, Messina è entrata nel palcoscenico nazionale mostrando, sia uno dei suoi monumenti più belli e significativi Monte di Pietà che, esibendo un’accoglienza ed un calore tipici della messinesità. Tra il pubblico, presenti una rappresentanza degli Istituti Scolastici Antonello e Basile oltre a diversi assessori e presidenti delle partecipate.