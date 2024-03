Eccellenza Femminile – Il Rocca vince in goleada e vola a +5 in classifica

Questo pomeriggio, in un “Pippo Giacobbe” gremito in ogni ordine di posto e ribollente di entusiasmo, alla presenza del Presidente della Figc LND Comitato di Barcellona Dott. Giuseppe Molino, le calciatrici della Giovanile Rocca sfoderano una prestazione da vere leonesse, l’ennesima, battendo il Siracusa con 4 reti e spedendolo a meno 5 in classifica.

Con Mister Armeli in emergenza in attacco per le contemporanee assenze di capitan Valentina Minciullo e l’attaccante argentina Micaela Talquenca, è l’occasione giusta per fare emergere la forza straripante di un gruppo fantastico.

Partita già chiusa a fine primo tempo con la Giovanile Rocca avanti 3 a 0 grazie al rigore di Alice Raffaele e alla doppietta di Nica Cucinotta. D’Ambra mai impegnata.

Nella ripresa, ospiti che accorciano su uno svarione difensivo che risulta comunque l’unica volta in cui le aretusee fanno capolino dalle parti del nostro portiere.

Subito dopo ci pensa bomber Gioela Graziano sugli sviluppi di un calcio d’angolo ad anticipare tutte di testa e chiudere il discorso con il pubblico sugli spalti in visibilio per la grande prestazione delle ragazze.