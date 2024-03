Emergenza idrica in provincia di Messina, incontro in Prefettura con i sindaci dei Nebrodi

Vertice in Prefettura a Messina sull’emergenza idrica in provincia di Messina. Alla riunione hanno partecipato tutti i sindaci del territorio metropolitano, rappresentanti dell’Autorità di Bacino Regionale, Ati Idrico di Messina, Protezione Civile, Dipartimento regionale Acque e Rifiuti ed il Genio Civile.

In apertura dell’incontro il Prefetto Di Stani ha richiamato le segnalazioni ricevute da associazioni ambientaliste e da associazioni di rappresentanza di strutture sanitarie e, in particolare, di centri ambulatoriali e di emodialisi, che hanno rappresentato la grave situazione di carenza idrica in cui versano i territori della provincia e ha sottolineato l’importanza di pianificare e programmare per tempo un piano di protezione civile comune speditivo, per poter fronteggiare le emergenze idriche, anche in considerazione dei rilevanti profili di ordine pubblico che potrebbero emergere a seguito di una eventuale carenza o limitazione della fornitura di acqua potabile alla popolazione del territorio messinese.

Nel corso della riunione, è stata richiamata anche la problematica situazione in cui versa il comune di Monforte San Giorgio, a causa dell’abbassamento della falda ed altri comuni, che hanno confermato la grave situazione in cui versano i loro territori. In tale circostanza è stata messa in luce, da parte dei sindaci, la necessità di procedere al censimento e alla mappatura dei pozzi, per agevolare, nel caso di emergenza idrica e, soprattutto, in vista della stagione estiva, la ridistribuzione dell’acqua verso i comuni maggiormente in difficoltà.

Al termine degli interventi, il Prefetto ha invitato tutti a costituire un gruppo di lavoro: sarà costituito dalla Protezione Civile Regionale e della Città Metropolitana, dal Genio Civile di Messina e da una rappresentanza di comuni “capofila”, che si faranno portavoce delle difficoltà che attraversano gli altri comuni e le varie aree del territorio messinese.