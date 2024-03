Calcio – Il programma del weekend nel messinese. Giornata interessante in Promozione

Entriamo nel terzo mese dell’anno, che ci consegnerà i primi verdetti stagionali.

Ad aprire il turno 29 della Lega Pro, sarà l’Acr Messina, di scena al Fanuzzi di Brindisi, compagine fanalino di coda: occasione ghiotta per i messinesi di centrare la sesta vittoria esterna stagionale.

In serie D il D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto si cuce l’abito della festa per ricevere la capolista FC Trapani, momento propizio per coronare un periodo straordinario per Biondo e compagni.

Spiccano due derby siciliani nel turno numero 29: l’Acireale, in grande spolvero, attende il Città di Sant’Agata in salute; a Ravanusa derby stuzzicante tra il Canicattì e l’Akragas.

Entra nel vivo l’Eccellenza Girone B, con tre gare interne per le nostre messinesi.

Gara da vincere a tutti costi per la Messana in casa contro il Santa Croce; scontro in zona Play Off, al Salmeri, per il Milazzo contro il Real Siracusa; turno allettante per il Rocca Acquedolcese in casa contro la seconda forza Paternò, fresco di passaggio al turno successivo nella coppa d’Eccellenza Nazionale.

Trasferte insidiose per la Nebros, al Binanti di Scordia, contro l’Atletico Catania e per la Jonica nella tana della Leonfortese. Capolista Enna in casa contro il Misterbianco.

Appetitoso il menù calcistico in Promozione Girone B, con la capolista Rosmarino in trasferta nel catino dell’Aquila quarta forza; infido l’impegno del Città di Mistretta, seconda forza, in casa dell’Aluntina. Gioiosa in casa contro il San Fratello, mentre spicca anche la sfida di Lascari, tra i palermitani e la Nuova Rinascita.

Chiudono il quadro Santangiolese – Pro Mende, Valle del Mela – Città di Galati e Nuova Azzurra – Atletico Messina.

A chiudere tre incroci con le palermitane e un derby nel turno 22 del Campionato di Prima Categoria Girone B. Capolista Sinagra in casa contro il Gangi, in anticipo oggi. Trasferte fuori provincia per l’Orlandina contro il Città di Casteldaccia e per la Nasitana contro il Città di Petralia, vero e proprio spartiacque stagionale. A riposo la Sfarandina, derby invitante al Vasi tra il Comprensorio e la Futura.