Brolo: aggiudicato l’appalto per la riqualificazione dell’ex scuola di contrada Iannello

E’ stato aggiudicato alla ditta “Vitanza Francesco srl” di Brolo l’appalto per la riqualificazione l’ex scuola di contrada Iannello di Brolo.

Il progetto è stato finanziato con oltre 900mila euro nell’ambito della missione n. 5 “Inclusione e Coesione” relativa a “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’edificio, attualmente un rudere in stato d’abbandono, diventerà un moderno centro culturale con un’ampia sala convegni che darà la possibilità di ospitare eventi di grande rilievo.

“L’ex scuola di Iannello sarà una struttura moderna e funzionale – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – rappresenterà la svolta da un punto di vista sociale e culturale non solo per la contrada, ma per l’intera comunità di Brolo. E’ l’ennesimo esempio della progettualità di riqualificazione di aree ed edifici su tutto il territorio comunale che abbiamo condotto con determinazione sin dal nostro insediamento. Dal centro alle contrade, da Piazza Mirenda al Palatenda, da Piazza Roma a Lacco, da Iannello al borgo medievale, stiamo cambiando volto alla nostra città con l’obiettivo di migliorare anche la qualità della vita”.