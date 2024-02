Patti: confronto scientifico sui livelli di assistenza multidisciplinare dedicati alla geriatria

L’1 Marzo 2024 si terrà a Patti il Seminario Mediterraneo Geriatria 2024 nel quale si determinerà un confronto scientifico con gli obiettivi di definire i livelli di assistenza multidisciplinare integrati con la valutazione multidimensionale geriatrica.

Se si considera che le malattie emergenti del paziente anziano richiedono cure integrate, si devono prevedere modelli di assistenza geriatrica per intensità di cura, con riferimento alle conoscenze aderenti alle linee guida, definendo quali azioni sanitarie occorre svolgere, da parte di quali attori, secondo quale sequenza temporale, in quale contesto organizzativo.

Presentazioni interessanti nei simposi scientifici sono state assegnate a relatori che rappresentano eccellenze universitarie e ospedaliere con i quali potranno discutere i geriatri in formazione nelle Scuole di Specializzazione in Geriatria della Regione Sicilia.

Seguirà il 2 Marzo il Congresso della Società Italiana Geriatria Ospedale Territorio Sicilia 2024 nel quale “interpretando le criticità della sanità regionale, favorendo il confronto tra professionisti di diversi luoghi di cura della Regione Sicilia, come la condivisione di percorsi assistenziali con Società Scientifiche, si discuterà di modelli di assistenza nella gestione integrata di processi di cura efficaci per la risposta ai bisogni di salute del paziente anziano fragile” dichiara Ferdinando D’Amico Presidente SIGOT Sicilia.

Si discuterà di complessità negli ospedali, come cambiare la presa in carico del paziente anziano nella assistenza ospedaliera, con la relazione di Lorenzo Palleschi presidente nazionale SIGOT.

L’obiettivo dei tanti simposi con gli interventi di Relatori eccellenti nei due eventi formativi è di sostenere la necessità di un Sistema Sanitario efficace dai servizi di rete per la salute ai servizi di prossimità alla persona in base al profilo reale di bisogno sanitario, in sinergia completa con la famiglia, nel contesto di luoghi di cura per la fragilità della persona anziana, nelle strutture di assistenza per i pazienti anziani non autosufficienti secondo gli indirizzi del PNRR.