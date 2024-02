Momenti in TV, appuntamento stasera alle ore 21:30

Con la 843^ puntata di Momenti in TV si ritorna a parlare del Festival di Sanremo, lo spettacolo televisivo che ha fatto registrare quest’anno quasi il 70% di share.

Tante le riflessioni sulle canzoni, sugli ospiti, sulla classifica e sull’evento in generale.

Gli ospiti della puntata saranno il sociologo Francesco Pira, il presidente dell’associazione NEM Salvatore Battaglia reduce dalla settimana sanremese vissuta in sala stampa e il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino; con il sindaco si parlerà anche della sua mission da primo cittadino del commune tirrenico.

Durante la puntata conosceremo una bellissima realtà artigianale di Barcellona Pozzo di Gotto come Artemy Caltagirone con una bellissima intervista alla titolare Emy Di Benedetto.

Momenti in Tv andrà in onda stasera alle ore 21:30 e in replica sabato alle 21:00 e domenica alle ore 14:30.