Torrenova: La Città Metropolitana di Messina ha affidato al comune la Sp 158

La Città Metropolitana di Messina ha approvato l’accordo di collaborazione tra Palazzo dei Leoni ed il comune di Torrenova per la gestione, manutenzione ordinaria e miglioramento della strada provinciale 158, dalla litoranea fino al civico 1 di via Zappulla in prossimità dell’incrocio con la strada statale 113, composta dalla via del Mare e via Zappulla.

E’ stato il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci a richiedere l’affidamento della gestione, manutenzione e miglioramento funzionale; la strada ricade all’interno del territorio comunale, a partire proprio dal civico numero 1 di via Zappulla e quindi collegando la S.S.113, sia con la stazione ferroviaria di Zappulla ed a seguire con la litoranea.

Il 9 febbraio scorso l’esecutivo comunale ha approvato il testo del protocollo d’intesa, autorizzandone il sindaco Castrovinci a sottoscriverlo. Con questo accordo la Città Metropolitana di Messina ha affidato al comune di Torrenova la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il miglioramento funzionale della strada provinciale 158, dal civico numero 1 di via Zappulla, in prossimità dell’incrocio con la strada statale 113, nella frazione di Rocca di Caprileone, fino alla litoranea di Torrenova, compreso quindi il tratto di via del mare e via Zappulla che collega la stazione ferroviaria di Zappulla.

La consegna delle aree ha esclusivamente valore autorizzativo per questo scopo, restando la proprietà delle infrastrutture in capo alla Città Metropolitana di Messina. La manutenzione della sede stradale, del verde e la relativa segnaletica, verticale ed orizzontale, passa dalla Città Metropolitana di Messina al comune di Torrenova.