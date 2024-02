Capri Leone: costituire una comunità energetica solidale, rinnovabile e sostenibile

Venerdì 1 Marzo alle ore 18.00, presso la Sala Giovanni Paolo II, si svolgerà l’evento “Rendiamo +Green Capri Leone”. Un incontro aperto a cittadini e imprese per discutere della costituzione di una comunità energetica solidale, rinnovabile e sostenibile.

In un periodo storico ed economico che richiede un’azione decisa verso la sostenibilità, il Sindaco Bernardette Grasso sottolinea l’importanza dell’iniziativa.

“La creazione di una comunità energetica a Capri Leone – afferma il Primo cittadino – rappresenta un passo fondamentale verso l’autonomia e la resilienza del nostro territorio. In un’epoca di grandi sfide economiche e ambientali, è nostro dovere agire concretamente per garantire alle generazioni future un ecosistema più sano e un’economia più solida. Invito tutti a partecipare attivamente a questo incontro, perché ogni contributo è essenziale per costruire insieme il futuro verde che desideriamo. L’evento sarà l’occasione per condividere idee, progetti e strategie, con l’obiettivo di trasformare Capri Leone in un modello di sostenibilità energetica”.