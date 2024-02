Montalbano, avviato il progetto di Servizio Civile Digitale

È stato aperto a Montalbano Elicona uno sportello di assistenza per l’utilizzo delle tecnologie digitali. Si tratta di un servizio per consentire a tutti i cittadini ed in particolare ai più fragili, di utilizzare in maniera corretta e completa i servizi pubblici digitali.

Lo sportello svolgerà attività di supporto ai cittadini nella procedura per attivare l’Identità Digitale SPID, per attivare la casella di posta elettronica certificata PEC, nell’utilizzo della piattaforma PagoPa, nell’utilizzo dei dispositivi informatici e nella presentazione di istanze e richieste on line.

Il servizio sarà attivo il lunedì e il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e sarà gestito da tre volontari del servizio civile digitale che per un anno saranno a disposizione della comunità.

L’assessore alle politiche sociali Delia Neculaita evidenzia come l’iniziativa sia a costo zero per il Comune, in quanto finanziata con le risorse appositamente stanziate dal PNRR e grazie all’accordo sottoscritto con l’Associazione Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo, consentendo così all’Amministrazione guidata dall’avv. Antonino Todaro di avviare il progetto sperimentale di servizio civile digitale “Sicilia, Basilicata e Calabria in Rete Digitale per Integrare”.

Il progetto, che impegnerà i giovani volontari fino al 28 dicembre 2024, ha come obiettivo il supporto alla cittadinanza nell’utilizzo delle tecnologie digitali per favorire l’inclusione digitale, soprattutto nell’ambito delle fasce a rischio di divario. L’uso di internet deve essere alla portata di tutti perché la disponibilità può influenzare uguaglianza e pari opportunità tra i cittadini.

«Il servizio civile – continua l’assessore Neculaita – rappresenta un’importante occasione di formazione per i nostri giovani e uno strumento di coesione sociale e quindi fa parte integrante dei servizi di assistenza rivolti alla comunità. Lo scorso anno – conclude l’assessore – abbiamo partecipato ad altri Bandi per la selezione di operatori volontari e sono stati finanziati altri quattro progetti nell’ambito dei servizi di assistenza e di promozione territoriale che consentiranno di avviare nei prossimi mesi ulteriori sedici giovani».

Serena Lo Conti