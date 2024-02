Messina, non ce l’ha fatta il 16enne vittima dell’incidente sulla A18

Tragedia a Messina. Purtroppo non ce l’ha fatta Marco De Luca, il 16enne rimasto gravemente ferito lo scorso 25 febbraio, in un incidente d’auto sulla A18, Messina-Catania. Il giovane viaggiava in auto insieme ad altri 4 amici, quando all’alba, di rientro da una serata fuori città, avevano avuto un incidente all’altezza di Letojanni.

Purtroppo troppo gravi le ferite riportate dal giovane che, dopo due giorni di agonia, oggi è deceduto al Policlinico di Messina.

La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. Sconvolti parenti e amici del ragazzo, residente a Giampilieri Superiore. Una vita spezzata troppo presto.