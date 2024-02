L’orchestra spettacolo “Music&Dance tra le più belle realtà della provincia di Messina

L’orchestra spettacolo “ MUSIC&DANCE” – Il Piacere di Ballare di San Filippo

del Mela (ME), è composta attualmente dal proprio Leader Mimmo Ammendolia,

veterano musicista da oltre 40 anni, alla chitarra elettrica ed acustica, ma anche

voce solista e presentatore, dal Maestro Pasquale Manna che è il direttore artistico

musicale alla tastiera e fisarmonica; dai Maestri Tonino Ilacqua e Franco

Venuto al sax contralto, tenore, clarinetto e zufolo, da Colin Saia cantante voce

solista e dall’animatrice Silvia Di Giovanni.

Esegue dal vivo brani di liscio emiliano romagnolo, folklore siculo-napoletano,

musica leggera, latino-americano, caraibico, ballo di gruppo, dance, disco music

riuscendo a coinvolgere nel ballo in piazza, moltissime coppie e folte schiere di

partecipanti alle scuole di danza.

La rinomata formazione, che si esibisce nelle più prestigiose piazze della provincia di

Messina, allieta da oltre vent’anni, le serate d’estate organizzate dalle

Amministrazioni Comunali, dalle Pro Loco, da Associazioni varie e dai Comitati

Festeggiamenti Parrocchiali.

La compagine musicale riesce infatti a coinvolgere nel ballo in piazza, moltissime

coppie e folte schiere di partecipanti alle scuole di danza, facendo trascorrere

momenti divertenti di aggregazione e spensieratezza ai cittadini ed ai numerosi

turisti presenti, con l’intento di far riscoprire, soprattutto alle nuove generazioni, il

territorio, gli usi, i costumi e le tradizioni civili e religiose della terra di Sicilia, del

Messinese ed in particolare della Valle del Mela.

Tanti gli eventi in cui sono stati protagonisti: il 27 Ottobre 2015 sono stati negli studi televisivi di CANALE ITALIA a Padova; dal 2015 al 2018 1° – 2° – 3°

sagra dei maccheroni caserecci al sugo di maiala filippese a San Filippo del

Mela (ME); il 07 e 08 Giugno 2019 presenti al premio “PREMIO APOXIOMENO”

organizzato dal Col. CC ORAZIO ANANIA, svoltosi con grande successo nella famosa

ed internazionale località di SORRENTO (NA), dove la madrina e presentatrice dello

spettacolare evento musicale, è stata l’affascinante attrice italiana ANNA FALCHI,

insieme a FRANCESCO ANANIA, notissimo e bravo conduttore di AM.