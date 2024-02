Capo d’Orlando, due casi di maltrattamenti in famiglia. Eseguiti un arresto e un provvedimento di allontanamento

Nell’ambito del fenomeno della violenza contro le donne, sono state svolte nei giorni scorsi diverse indagini da parte della polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, sotto la cabina di regia della Procura della Repubblica di Patti diretta dal dott. Angelo Cavallo.

La predetta attività ha portato all’emissione di due ordinanze di misure cautelari personali. La carcerazione presso la casa circondariale di Barcellona P.G. di un cittadino nigeriano e l’allontanamento dell’autore dei maltrattamenti dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla ex moglie.

Il primo caso riguarda un cittadino nigeriano, da anni residente in Capo d’Orlando, già destinatario di un provvedimento giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Patti, per i reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie anch’essa nigeriana, perpetrati in presenza di figli minori.

In tal caso l’attività d’indagine aveva accertato come lo stesso, in due occasioni, nelle ore notturne, mediante alterazione del braccialetto elettronico, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari e in un’altra circostanza si sarebbe presentato presso l’abitazione della parte offesa aggredendola. Per tale eventi il G.I.P. del Tribunale di Patti ne ha disposto la carcerazione.

Nell’altro caso, invece, una donna rumena, con il marito di origine tunisine, residente da qualche anno nel centro orlandino, dopo avere anch’essa subito – secondo le indagini – lesioni e maltrattamenti da parte del compagno, sarebbe riuscita, in un periodo di assenza del marito che aveva fatto rientro in Tunisia, a raccontare tutto il suo dramma e a denunciarlo.

Lo scorso 26 febbraio, all’indagato, appena rientrato in Italia, è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Capo d’Orlando il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto a frequentare la vittima.

Si ricorda che i procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari e che la posizione delle due persone indagate sarà definita solo dopo l’emissione di sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.