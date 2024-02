Stato di pericolo sulla Sp 161, interrogazione al sindaco di Militello Rosmarino

Stato di pericolo per gli automobilisti dalla caduta massi lungo la strada provinciale 161 Sant’Agata Militello – Alcara Li Fusi; su questo argomento il consigliere comunale di Militello Rosmarino Teresa Frusteri ha presentato un’interrogazione al sindaco Calogero Lo Re.

Nella premessa dell’atto ispettivo è stato evidenziato che “a parte qualche azione di pulizia per rimuovere qualche pietra che avrebbe potuto costituire un pericolo alla circolazione stradale, la Città Metropolitana di Messina non ha posto in essere nessun significativo intervento per la messa in sicurezza dei costoni che sovrastano la provinciale 161, nemmeno un controllo sulla rete metallica di protezione che, percorsa nella scorsa stagione estiva dal fuoco, ha perso forza di contenimento.

Poichè continuano a registrarsi episodi di caduta massi che potrebbero causare gravi danni a persone o cose sulla provinciale, il consigliere Frusteri ha chiesto quanti e quali sono gli atti adottati dall’amministrazione comunale per stimolare, presso gli organi istituzionali superiori – Città Metropolitana di Messina e Regione Siciliana – interventi urgenti dimessa in sicurezza della porzione di territorio interessata e, quindi, per la salvaguardia della pubblica incolumità.