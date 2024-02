Militello Rosmarino – Pericolo caduta massi sulla S.P. 161: chiesti solleciti al sindaco Lo Re

La competenza della SP161 non è direttamente collegabile al comune, essendo una Strada Provinciale, ma si chiede più presenza sul territorio e con le istituzioni. Questo il senso dell’interrogazione al sindaco del comune di Militello Rosmarino, Calogero Lo Re, a firma del consigliere indipendente Teresa Frusteri, che riportiamo qui sotto integralmente.

“La sottoscritta Teresa Frusteri, nella qualità di Consigliera Comunale del Comune di Militello Rosmarino, ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mandato amministrativo,

Premesso

Che, a parte qualche azione di pulizia per rimuovere qualche pietra che avrebbe potuto costituire un pericolo alla circolazione stradale, la Città Metropolitana di Messina non ha posto in essere nessun significativo intervento per la messa in sicurezza dei costoni che sovrastano la S.P. 161, nemmeno un controllo sulla rete metallica di protezione che, percorsa nella scorsa stagione estiva dal fuoco, ha perso forza di contenimento; che continuano a registrarsi episodi di caduta massi che potrebbero causare gravi danni a persone o cose sulla Provinciale in oggetto;

La scrivente interroga il Sindaco per sapere:

Quanti e quali sono gli atti adottati dall’Amministrazione comunale per stimolare, presso gli organi Istituzionali superiori (Città Metropolitana di Messina, Regione Siciliana) interventi urgenti di messa in sicurezza della porzione di territorio interessata e, quindi, per la salvaguardia della pubblica incolumità. Si chiede la risposta al primo consiglio utile.

La Consigliera F.to Teresa Frusteri”