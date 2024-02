Capo d’Orlando: “Impara ad Amarti” con Rotary Club, Rotaract Club, Fidapa, Lions Club e il comune

“Impara ad Amarti” tenutosi presso la Biblioteca Comunale nello Spazio LOC di Capo d’Orlando è stato un evento di notevole importanza, con un fine veramente lodevole, promuovere il “benessere individuale e collettivo”, affrontando tematiche cruciali legate alla salute, dalla fase infantile all’età adulta.

Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Rotary Club, il Rotaract Club, FIDAPA, il Lions Club e il Comune di Capo d’Orlando. Gli illustri relatori che hanno partecipato hanno fornito contributi considerevoli. L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato promuovere la consapevolezza e il benessere, considerando l’apprendimento dell’amore verso sé stessi come il primo passo fondamentale per condurre una vita sana e appagante, grazie all’ approfondimento di argomenti chiave relativi alla salute fisica e mentale, per adottare stili di vita salutari.

La Professoressa Maria Rosa Vitanza, Presidente del Rotary Club di Capo d’Orlando, ha aperto la serie di interventi, condividendo preziose riflessioni sulla salute e il benessere nella società odierna. Sono intervenuti l’Assessore di Capo d’Orlando Giacomo Miracola, il Dottor Aldo Merlino, medico cardiologo, Il Dottor Tito Barbagiovanni, medico pediatra e Segretario Regionale della FIMP, e il Dottor Antonio Milici, medico neuropsichiatra.