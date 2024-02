Capo d’Orlando: al Tartarughino la finale provinciale della Winter Cup di Padel – VIDEO

Una due giorni all’insegna dello sport e dell’amicizia. Al Tartarughino di Capo d’Orlando si è tenuta nel weekend la finale provinciale della Winter Cup di Padel.

Un torneo che farà tappa, per le regionali, a Catania. Tanta gente presente, sia in campo che sugli spalti, con una rappresentanza della Federazione Italiana Tennis e Padel che si è detta fortemente soddisfatta della due giorni orlandina. A qualificarsi per le Regionali sono stati, nel tabellone Expert, il Green Padel Messina, che in finale ha battuto il Mesan Padel; mentre nel Tabellone Entry si è imposto invece l’Arcadia Padel, sempre in finale contro il Mesan Padel. Le 4 squadre si giocheranno adesso l’accesso al tabellone nazionale.