Barcellona PG, i Lions Club hanno organizzato “il sabato della salute”, screening gratuiti pediatrici dai 3 ai 16 anni

Sabato 24 febbraio 2024 l’oratorio Salesiano si è trasformato in un vero ambulatorio, è stato organizzato: “il sabato della salute”, con screening gratuiti dai 3 ai 16 anni. I medici che hanno preso parte all’evento sono tanti, fra cui: il diabetologo dott. Lombardo, l’otorino dott. Romano, l’oculista dott.ssa Briguglio, la dermatologa dott.ssa Ciarrotta, il cardiologo dott. De Luca, l’ortopedico dott. Nanni e infine la dott.ssa Munafò per i disturbi del metabolismo. La dott.ssa Rivetti ha sottolineato, che la giornata è stata realizzata anche per le tante famiglie che sono in attesa di visite mediche specializzate, in particolare per le fascie più deboli sia dal punto di vista sanitario ed economico.

Angela Serena Lo Conti