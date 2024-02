Momenti in TV racconta il film “Dumilapassi” del regista Federico Maio

Altro importante appuntamento con Momenti in TV, stasera alle ore 21:00 e domenica alle ore 14:30 i riflettori si accenderanno sul film “Dumilapassi” del regista Federico Maio.

Uno speciale con tante interviste ed immagini per celebrare l’arrivo sul grande schermo del film prodotto dalla Ventitresimastrada, infatti da marzo il film si potrà vedere anche al cinema.

Un grande traguardo, raggiunto grazie alla passione e al grande amore per il cinema di un gruppo di lavoro che sta scommettendo sulla propria terra, allontanando le tentazioni di cercar fortuna in altre città.

Così anche Noi di Antenna del Mediterraneo vogliamo condividere questo successo, visto che i protagonisti; dalla produzione agli attori sono quasi tutti bravi siciliani.