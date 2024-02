Finalmente a Capo d’Orlando torna la mensa scolastica. A dare la notizia, soddisfatto, l’Assessore Salvatore Cirilla. La gara è stata bandita in questi giorni e le varie ditte avranno tempo fino al 25 marzo per presentare l’offerta. Da ottobre 2024 torna dunque fruibile la mensa per i bambini delle scuole orlandine.