Messina – Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, Amam annuncia l’interruzione dell’erogazione idrica

Proseguono i lavori di efficientamento ed ammodernamento della rete idrica cittadina. Amam ha avviato questi necessari ed indispensabili interventi, soprattutto per ottenere una apprezzabile erogazione idrica in tutta la città. È ormai risaputo ed inaccettabile il fatto, che quasi il 50% delle risorse idriche venissero disperse nel terreno. L’acqua è un bene necessario ed indispensabile per la sopravvivenza umana, non è ammissibile accettare un simile spreco solo perché in questi anni non si è mai pensato di modernizzare una rete idrica vetusta e poco manutentata. Per dare seguito a questi lavori, Amam ha presentato appositi progetti che sono stati positivamente validati e finanziati.

Il sindaco Basile ha affermato che “i lavori di adeguamento della rete idrica stanno proseguendo secondo cronoprogramma a suo tempo predisposto e, si tornerà alla piena regolarità, entro il prossimo 5 aprile”.

Questo terzo step riguarderà, in particolare, le zone di Roccalumera, Pezzolo e Tremestieri oltre ad alcune zone della città proprio per rendere più efficiente la rete di distribuzione. Ancora una volta la Protezione Civile attraverso il COC, affiancherà Amam per mitigare i disagi ai cittadini, commercianti compresi, con l’utilizzo di autobotti e mezzi messi a disposizione da altri comuni della provincia. Il modello organizzativo messo in piedi nello scorso step, ha dichiarato l’assessore alla protezione civile Minutoli, “verrà riproposto proprio perché il COC è riuscito a dare risposte adeguate con circa 300 interventi; per chiedere l’approvvigionamento idrico basta comporre lo 09022866 attivo dalle ore 7 del 23 febbraio”.

Loredana Bonasera ha annunciato che “l’interruzione idrica avverrà alle ore 7 circa del 23 e si dovrebbe concludere entro la domenica 25; per l’occasione Amam si avvarrà dell’acqua proveniente dall’Alcantara”. Presenti all’incontro oltre il Sindaco Federico Basile, gli assessori Minutoli e Cicala, la presidente Amam Loredana Bonasera, i componenti del C.d.A Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale della SpA Pierfrancesco Donato.