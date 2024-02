Avis di Falcone, bilancio ultra positivo per il numero di sacche raccolte nel 2024. In vista il progetto Plasma in sede

Il 2023 è stato un anno di grande successo per l’Avis comunale di Falcone: sono state donate un tutto 1368 sacche di sangue in sede e 1144 con l’autoemoteca.

Un incremento rispetto al 2022, con ben 200 sacche in più in autoemoteca. Grazie all’impegno profuso dell’Avis di Falcone e dai paesi limitrofi, questa zona non soffre di problemi di carenza di sangue; rimane invece qualche problema a Messina.

Numeri molto importanti anche per l’Avis del gruppo di Mistretta con 1071 sacche contro le 200 sacche raccolte fino a 4 anni fa. Plausi anche per Brolo che nel 2024 avrà una propria sede, e per Spadafora, San Piero Patti e Capo D’Orlando. Progetto importante per la sede di Falcone, dove nel 2024 ci saranno grandissime novità, sarà possibile grazie al S.I.M.T. che fornirà i macchinari, fare il plasma in sede, inoltre breve restaurazione anche per la sala prelievi che da 3 poltrone passa ad un incremento di 6.

Angela Serena Lo Conti