Acquedolci, strepitoso successo per la serata conclusiva del Carnevale 2024. Si punta ad istituzionalizzare la manifestazione

Si è concluso in un clima di grande festa, tra sfilata finale, musica, balli, premiazioni l’edizione numero 55 del Carnevale Acquedolcese. Domenica 18 febbraio, un fiume di persone giunte anche dai comuni dell’hintrelad ha invaso il centro urbano della cittadina tirrenica guidata da Alvaro Riolo, per l’ultimo atto di un carnevale che ha visto protagonisti assoluti machere e carri. Piazza Mununicipio gremita a conferma della consolidata tradizione carnascialesca di Acquedolci, che ha messo in campo creazioni di alto valore sia sotto il profilo della realizzazione tecnica, quanto per espressione artitisca ed originalità, come ha evidenziato la stessa giuria tecnica guidata dal presidente Ing. Francesco Blancuzzi, che ha assegnato il primo premio al carro “Siamo Tutti Matti” associazione Nova, che ha vinto anche il premio like sui social; secondo posto “Oggi sono io, domani sarai tu”, associazione Lo Zodiaco, terzo la Casa di Papel associazione I Gladiatori.

Un successo sottolineato anche dalla presenza di amministratori e deputati regionali, a riprova, come ha detto lo stesso sindaco Riolo, del forte legame dei comuni dei Nebrodi con le tradizioni del Carnevale, idealmente uniti, seppur ciascuno con proprie manifestazioni diverse. L’obiettivo, ora, è di istituzionalizzare il Carnevale Acquedolcese come manifestazione regionale.

Premio per il gruppo mascherato, andato alle allegre Regine, responsabile Benedetta Nascone, per la maschera singola, assegnato alla maschera Mary Poppins e Spazzacamino responsabile Salvatore Mistretta e per la maschera più bella under10, alla piccola Giulia Fiocco con Strega Malefica.

Premi speciali assegnati al piccolo Ciro Maria Lo Cicero, per l’impegno profuso nel laboratorio dedicato alla lavorazione della carta pesta, ad Alfonso Venturi cittadino acquedolcese che durante la sfilata di martedì ha trovato e consegnato ai carabinieri un portafoglio con denaro e documenti, al coordinatore dei gruppi mascherati e presidente della cittadella del carnevale Francesco Provvidenza, a Noemi Parrino, di Torrenova, per la foto della maschera che ha ottenuto più like.