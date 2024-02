Capo d’Orlando – Nuovo crollo in piazza Melitta Damiano a San Gregorio

Non c’è pace per il meraviglioso borgo di San Gregorio a Capo d’Orlando. Dopo il tracollo della strada in piazza Melitta Damiano, dello scorso 9 gennaio, un altro problema si è verificato nella notte, sempre nella piazza del borgo.

Un tratto del marciapiede è nuovamente crollato, dopo l’intervento tampone del mese di gennaio, a causa dei marosi che nei giorni scorsi hanno interessato il borgo.

Il comune ha scritto una lettera alla Città Metropolitana di Messina, chiedendo un tempestivo intervento. L’area al momento è stata transennata e messa in sicurezza.