Pallavolo serie D/F: Cade a Misterbianco la Pallavolo Oliveri, bene la Nebrodi Volley

Nella 12^ giornata del campionato “Serie D/F” si registra la splendida vittoria della Planet Lombardo che, tra le mura amiche, interrompe la striscia positiva della Pallavolo Oliveri (in foto) che al termine di un match combattuto perde per 3-1 e di conseguenza la prima posizione in classifica, occupata ora solo dalla Volley 96 Milazzo che ha battuto per 3-0 I Giardini del Volley.

Risultati 12^ giornata

La squadra del capo, con 32 punti, mantiene la vetta, la Pallavolo Oliveri è seconda a quota 29, mentre al terzo posto troviamo, ancora una volta, la coppia Aci Catena e Galpe Volley con 25 punti. La prima ha osservato un turno di riposo, mentre la Galpe Volley ha perso contro una straordinaria Nebrodi Volley per 3-1.

Nebroidee che insieme alla Planet Lombardo salgono a quota 21 a ridosso delle prime quattro.

La 13^ giornata ci regalerà due scontri tra le prime quattro del girone.

Sul neutro di Furnari, lo scontro al vertice tra la Pallavolo Oliveri e la Volley 96 Milazzo allenata dall’esperto Franco Salmeri. Per la squadra di mister Di Mauro ci sarà subito l’opportunità di rialzare la testa e cercare di riconquistare la vetta.

Sarà un big match spettacolare ed equilibrato che vedrà di fronte due squadre ben allenate e pronte a darsi battaglia cercando di onorare al meglio lo sport.

Da seguire Galpe Volley Catania – Aci Catena con punti importanti in palio per conquistare la terza posizione solitaria e per entrambi di ritrovare il sapore della vittoria.

Sugli altri campi la squadra nebroidea può allungare la striscia positiva visto che andrà a far visita all’ultima in classifica Volley Accademy CT, ma attenzione a non abbassare la guardia.

L’Open Club ospiterà la Randazzo Volley, la Giardini del Volley ospiterà la galvanizzata Planet Lombardo di Misterbianco mentre la Team Volley affronterà la Peloro.

Osserverà il turno di riposo la Papiro Volley.