Oggi inizia la Quaresima, il messaggio del vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco

Oggi, Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima; il vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco, il 2 febbraio scorso – festa di Presentazione del Signore, ha scritto il suo messaggio che proponiamo oggi inizio del cammino per la Quaresima 2024.

“Carissimi Amici,

il cammino quaresimale che iniziamo con il mercoledì delle Ceneri è un tempo in cui siamo invitati a rientrare in noi stessi per risvegliare nel cuore la nostalgia della riconciliazione con Dio. La vita frenetica che viviamo tutti giorni ci impedisce di fermarci, di purificare il cuore e di ascoltare la Parola che illumina e dona vita.

Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima di quest’anno ci esorta a vivere questo tempo come cammino di libertà: «Accogliamo la Quaresima come il tempo forte in cui la sua Parola ci viene nuovamente rivolta: “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile” (Es 20,2). È tempo di conversione, tempo di libertà». (FRANCESCO, Messaggio per la Quaresima, 2024).

La Quaresima, infatti, è un tempo per ritornare a Dio e per consegnare a Lui il proprio cuore; un percorso che richiede fatica interiore e vigilanza; un tempo provvidenziale per liberarci dai tanti pesi fastidiosi e inutili che impediscono la realizzazione nella nostra esistenza di un nuovo “Esodo” che impegna il cuore e la mente e apre la strada della riconciliazione con Dio e con i fratelli.

Tutto ciò implica una lotta contro quelle situazioni che impediscono di vivere l’adesione a Dio con cuore puro e di ottenere un’esistenza pacificata. Per questo è necessario intensificare l’ascolto della Parola e la preghiera per chiedere a Dio misericordia e sostegno nel cammino di conversione. Il desiderio della conversione attesta la perenne giovinezza della fede cristiana sempre pronta a rinnovarsi perché radicata nel mistero di morte e di risurrezione di Cristo Signore.

Durante la Quaresima fermiamoci alcuni momenti e raccogliamoci in preghiera per permettere al Signore di parlare al nostro cuore. Solo concedendoci questo tempo e scendendo in profondità possiamo sperimentare il passaggio di Dio nella nostra vita.

Il tempo quaresimale è il «momento favorevole» per vivere nella nostra vita l’esaltante esperienza dell’incontro tra la grazia e la libertà del cuore e riscoprire così la gioia di riconoscersi figli amati dal Padre ricco di bontà e di misericordia.

Vi auguro un cammino quaresimale fecondo e Vi benedico di cuore.