Capo d’Orlando – La VI edizione del premio dedicato ad Antonio Librizzi

L’Archeoclub d’Italia aps, sede di Capo d’Orlando, con il supporto della Famiglia Librizzi-Giuffrè, con il Patrocinio del Comune di Capo d’Orlando-Assessorato alla P. I., la collaborazione dell’Istituto Comprensivo n. 1 “G. T. di Lampedusa” e dell’Istituto Comprensivo n. 2 “G. Paolo II”, indice e organizza, la VI edizione del Premio Capo d’Orlando dedicato ad Antonio Librizzi allo scopo di ricordarne e onorarne la memoria di Antonio Librizzi, già indimenticabile presidente dell’Associazione e Assessore alla Cultura del Comune paladino.

Per Carmelo Caccetta, presidente dell’Archeoclub locale e promotore dell’iniziativa, “Il Premio si prefigge lo scopo di incentivare la ricerca storia del territorio attraverso i ragazzi degli istituti orlandini e i cultori di storia locale e nel, contempo, stimolare nei giovani l’amore per il sociale per concorrere in modo determinante alla formazione del futuro cittadino consapevole del proprio patrimonio culturale.”

Nell’approssimarsi del Centenario dell’Autonomia Comunale (1925-2025) il Premio intende coinvolgere la popolazione scolastica nella produzione di elaborati, su una o più vicende storiche che hanno interessato il territorio di Capo d’Orlando, dalla fondazione di Agatirno fino all’ottenuta Autonomia Comunale nel 1925, auspicando particolare attenzione al periodo delle rivendicazioni della popolazione del borgo di Capo d’Orlando e delle contrade adiacenti, fino al raggiungimento della separazione da Naso, nonché al successivo sviluppo sociale, economico e culturale fino agli anni 1970/’80.

Il Concorso è aperto ad alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° e della Scuola Secondaria di 2° grado, nonché a Storici e Cultori di storia locale che potranno presentare elaborati o pubblicazioni edite o inedite sulla storia di Agatirno/Capo d’Orlando.

I lavori prodotti dovranno pervenire, entro e non oltre il 20 maggio 2024 a: Archeoclub d’Italia, c/o Antiquarium comunale di via Nino Mancari a Capo d’Orlando.

Per informazioni, ritiro bando concorso, supporto e consegne brevi-manu: tel. 328 4615301.

Sono previsti 6 premi:

Scuola Primaria- classi 3 – 4 e 5. (Prima sezione); Scuola Secondaria di 1° Grado (Seconda sezione); Scuola Secondaria di 2° grado (Terza sezione); Storici e Cultori di storia locale (Quarta sezione) Poster sull’Autonomia (Quinta sezione) Storici e Cultori di storia dei Nebrodi (Sesta sezione)

La Giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio e potrà prevedere altri riconoscimenti anche per coloro che si classificheranno tra i primi posti o per meriti particolari. A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena ricordo. La giuria nell’assegnazione dei premi potrà tenere conto dell’impegno scolastico e del profitto degli alunni.

La premiazione, con la pubblicizzazione dei lavori prodotti avverrà presumibilmente entro la fine del mese di luglio 2024, con una manifestazione che preveda il coinvolgimento degli alunni e degli autori di elaborati o opere edite in una sede che verrà comunicata successivamente.