E’ stato abbattuto questa mattina il chiosco pericolante posto in pieno centro, a Capo d’Orlando. La struttura, da anni in disuso, si trovava nell’isola pedonale tra la via Crispi e la via Piave.

Finalmente oggi lo sgombero del chiosco, che aveva suscitato non poche polemiche negli ultimi mesi. I lavori di abbattimento si sono conclusi intorno alle 13.

Adesso l’area dovrà essere recuperata dal comune, con un intervento di arredo urbano.