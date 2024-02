Messina: “Be brave like Ukraine” concerto benefico dell’I.C. Boer -Verona Trento di Messina

Ancora una volta l’orchestra dell’I.C. Boer – Verona Trento di Messina è stata protagonista nel concerto benefico “Be brave like Ukraine” per consolidare il

gemellaggio realizzato tra l’istituto e l’Orfanotrofio Internat di Chernihiv, struttura statale che accoglie 250 ragazzi dai 7 ai 17 anni con difficoltà familiari, molti di loro orfani di entrambi i genitori.

Progetto condiviso anche dalla Parrocchia ortodossa San Giacomo Apostolo Maggiore – Panaghia Sumelà e l’associazione Arca senza confini E.T.S. di Messina con forme di supporto ai bambini ospiti dell’orfanatrofio attraverso l’organizzazione di soggiorni nel territorio messinese che garantiscano l’opportunità di momenti sereni da vivere in contatto con coetanei e con le loro famiglie.

I soggetti promotori si propongono inoltre di supportare anche in Ucraina le necessità dei ragazzi, organizzando varie iniziative condivise con il territorio, come il concerto che ha riscosso un grande successo al Palacultura di Messina.