Carnevale e meteo, rinviati eventi di oggi a Patti e Brolo

L’assessore al turismo della Città di Patti Daniele Greco, dopo aver consultato più meteorologi e diverse previsioni meteo, considerando che su più fronti si prevedono vento e pioggia, ha deciso di sospendere la sfilata dei carri e dei gruppi allegorici in programma per domenica 11 febbraio. La sfilata si svolgerà martedì 13 e domenica 18 febbraio prossimi.

Per le stesse motivazioni anche l’Associazione Carristi Carnevale Brolese ha deciso di annullare la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati prevista per oggi pomeriggio. L’ppuntamento é per il pomeriggio di martedì grasso, 13 febbraio e poi domenica 18 febbraio a partire dalle ore 15.