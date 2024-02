Capo d’Orlando, auto sbanda e finisce fuori strada. Tre giovani feriti

É di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi sulla strada statale 113 nel territorio di Capo d’Orlando.

Per cause in corso di accertamento un’auto su cui viaggiavano 4 giovani, al km102,500, sembrerebbe che abbia perso il controllo, uscendo di strada e impattando poi contro lo spigolo di un muro.

Sul posto gli operatori del 118 ed una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sant’Agata di Militello, intervenuta per estrarre 2 dei 4 ragazzi, che erano a bordo della vettura, assicurandoli alla barella spinale e affidandoli poi al personale sanitario presente sul luogo del sinistro, per le prime cure.

I feriti, di cui due in codice rosso e uno in codice giallo sono stati trasportati, a bordo di 3 diverse ambulanze, negli ospedali di Patti e Sant’Agata Militello. Ad accertare cause e dinamica dell’incidente saranno invece i carabinieri della sezione Radiomobile di Sant’Agata di Militello, intervenuti per i rilievi.