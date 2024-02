Torrenova, annullata la sfilata di carnevale in progamma per oggi per avverse condizioni meteo

É stata annulata la sfilata dei carri di carnevale in programma per oggi pomeriggio a partire dalle 15 a Torrenova, a causa del forte vento.

L’amministrazione comunale torrenovese fa sapere che, in caso di avverse condizioni meteo, anche la sfilata in programma per domani, domenica 11 febbraio, verrà annullata. Eventuali comunicazioni in questo senso verranno tempestivamente pubblicate sulle pagine social del comune.

In questo caso, le manifestazionioni legate al carnevale si svolgeranno eventualmente al chiuso nei locali sottostanti piazza Autonomia.