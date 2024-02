Infodrive Capo d’Orlando in visita a Sala Consilina per il penultimo match della regular season. Con una vittoria i biancoazzurri sarebbero sicuri del primo posto in classifica e soprattutto porterebbero in dote due punti in più utili nella seconda fase, quando incontreranno le prime quattro squadre del girone campano-pugliese. Palla a due domani alle 18