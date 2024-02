Messina ospita il I° Trofeo di “Blind Bowling”

Da sempre, lo sport rappresenta elemento fondamentale per superare la sedentarietà comportamentale, nel caso dei non vedenti, la necessità di mettersi in gioco, di capire quali sono i limiti, come superarli e, soprattutto, aumentare la fiducia nei propri mezzi e la possibilità di potersi confrontare, alla pari, con il mondo dei vedenti. La paura dell’ignoto, di cosa c’è oltre lo spazio conosciuto, non ha mai rappresentato un impedimento per quei non vedenti che, utilizzando i sensi residui, sono riesciti ad acquisire quelle informazioni utili per “guardare” oltre.

Spesso i vedenti manifestano diffidenza nei confronti di chi la vista non c’è l’ha e, ad ogni costo, desidera praticare quelle discipline sportive notoriamente esclusive dei “normodotati”. Ormai è risaputo che i non vedenti praticano lo sci, si immergono nei abissi marini, giocano a calcio, praticano il tiro con l’arco, il baseball, il cricket, il judo, il karate etc. Pochi forse sanno che anche il bowling “sport americano”, possa essere giocato dai ciechi. Messina grazie a Aurora Società sportiva legata alla Unione Italiana Ciechi, ha organizzato una gara di bowling cui hanno partecipato sia non vedenti che vedenti. Nelle piste della sala di bowling, un vedente forniva indicazioni alla persona cieca affinché il suo lancio potesse essere orientato dove erano posizionati i birilli; analogamente altri vedenti fornivano indicazioni ai giocatori vedenti che proprio per il concetto delle pari opportunità, erano bendati.