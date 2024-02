Contributi regionali per la riduzione dei consumi energetici, in testa c’è il comune di Piraino

E’ del comune di Piraino il contributo più corposo – 140 mila euro – assegnato dall’assessorato regionale energia e pubblica utilità con risorse del Poc 2014/2020 collegate alla riduzione dei consumi energetici.

Sulla Gurs pubblicata oggi sono stati comunicati comuni e risorse destinate a questo specifico indirizzo. Per il comune di Piraino questi fondi serviranno per la riqualificazione energetica del campo di calcio “Enzo Vasi”.

In questa particolare graduatoria, per quel che concerne i comuni dell’area tirrenica-nebroidea della provincia di Messina c’è Sinagra con 73 mila euro per la sistemazione ed integrazione dei lampioni fotovoltaici a led, poi Capo d’Orlando con 38 mila euro per riduzione dei consumi energetici della rete della pubblica illuminazione, in avanti Roccavaldina con 36 mila euro per la riduzione dei consumi energetici con la sostituzione dei serramenti presso l’immobile dell’ex municipio e San Salvatore di Fitalia con 35 mila euro per l’efficientamento energetico di tratti della pubblica illuminazione con la sostituzione dei sistemi di illuminazione.

In provincia di Messina, ma nell’area jonica, sono stati disposti fondi per la riduzione dei consumi energetici per 32 mila euro a Graniti, 18 mila euro a Motta Camastra, 27 mila euro a Roccafiorita, 22 mila euro a Roccella Valdemone e 67 mila euro a Taormina.

Per il resto, ancora sulla Gurs di oggi, sono stati pubblicati due decreti per il provvedimento autorizzatorio unico regionale e cioè il Paur collegati al progetto definitivo, proposto dal comune di Alcara Li Fusi, dei lavori di completamento della strada di collegamento dell’abitato di Alcara Li Fusi con la statale 113 e per il progetto di completamento della strada di collegamento Gallodoro-Letojanni, proposto dal comune di Gallodoro.