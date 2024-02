Brolo: aperto il transito sulla nuova strada lungo la sponda sinistra del torrente Brolo

Tolte le transenne, è stato formalmente aperto il transito sulla nuova strada realizzata lungo la sponda sinistra del Torrente Brolo.

Un intervento finalizzato alla sistemazione idraulica e fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto sia per eliminare il pericolo rappresentato dall’attraversamento del torrente sulle passerelle, che per consentire di raggiungere le aziende di contrada Sirò.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta “Project srl” di Brolo, rup è stato l’ingegnere Basilio Ridolfo, capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, mentre direttore dei lavori è stato l’ingegnere Rosario Mollica.

“Sono state necessarie numerose interlocuzioni con l’Anas, visto lo sbocco della strada sulla Statale 113 – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – ma finalmente abbiamo concretizzato un obiettivo fondamentale per la messa in sicurezza del territorio, a protezione delle aree limitrofe al Torrente, dove si trovano abitazioni e insediamenti produttivi. La strada assolve anche ad un compito strategico di collegamento con le aziende produttive di contrada Sirò e servirà a snellire il traffico veicolare lungo la via Ferrara”.

Relativamente alla sistemazione idraulica del torrente Brolo, vi è un secondo intervento già appaltato di prosecuzione dei lavori fino al confine con il Comune di Ficarra.