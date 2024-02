San Filippo del Mela: Si cercano nuove soluzioni per alleggerire il traffico sulla SS113. Domani durante AM NOTIZIE intervista al Sindaco Gianni Pino

Il continuo traffico sulla SS113 in località Olivarella, unica arteria in questo periodo per arrivare a Barcellona Pozzo di Gotto, da Milazzo e zone limitrofi, a causa dell’inagibilità della bretella sul ponte Mela, ha indotto il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino, in sinergia con il comune di Milazzo, a sperimentare nuove soluzioni e in particular modo nell’incrocio che dal c.so Garibaldi si arriva sulla statale.

Sperimentazione effettuata ieri nel momento di maggior traffico dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e che ha visto impegnate le polizie municipali di San Filippo del Mela e Milazzo.