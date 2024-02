Mazzarrà Sant’Andrea sotto shock per la tragica morte di Mihai Rediu. Annullati gli eventi di carnevale

L’intera comunità di Mazzarrà Sant’Andrea è scossa per la tragica notizia della prematura scomparsa del muratore Mihai Rediu, che questa mattina ha perso la vita in quello che sembra un incidente sul lavoro, a Terme Vigliatore.

Mihai Rediu avrebbe compiuto 41 anni il prossimo 24 agosto. Lascia la moglie e tre figli. “Dal gennaio 2008 viveva a Mazzarrà, dove si era perfettamente integrato, insieme a tutta la sua splendida famiglia, con tanti sacrifici, comportandosi sempre in maniera lineare e dispensando sorrisi ai compaesani.” si legge in una nota di cordoglio pubblicata dall’amministrazione comunale di Mazzarrà S. Andrea. “Lavorava con grande spirito di sacrificio e buona volontà per non far mancare nulla a casa. E, proprio mentre compiva il suo dovere di lavoratore e padre di famiglia, ha perso la vita.

Il Sindaco Carmelo Pietrafitta, nell’esprimere a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità mazzarrese i suoi sinceri e profondi sentimenti di cordoglio nei confronti della famiglia, annuncia che tutte le iniziative previste per il Carnevale saranno annullate.”

Per chiarire quanto accaduto questa mattina, la Procura di Barcellona PG ha aperto un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Luca Gorgone. Dalle prime informazioni, a quanto pare, Rediu, titolare di una ditta individuale, stava lavorando all’interno di un vivaio. Per cause in corso di accertamento, sarebbe entrato in contatto con un cavo elettrico, ricevendo una scarica fatale. Vani i soccorsi degli operatori del 118. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri della locale stazione e della compagnia barcellonese, guidati dal capitano Lorenzo Galizia, a cui sono state affidate le indagini. La salma del 40enne è stata condotta all’obitorio dell’ospedale Barone Romeo di Patti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il cantiere sarebbe stato posto sotto sequestro.